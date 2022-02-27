Украинцы уничтожили "страшную" колонну V

ВСУ и терроборона уничтожила боевую колонну оккупантов, маркированную буквой V.
Об этом сообщает "Українська правда".
Украинские защитники смогли остановить колонну и уничтожить.
Опасных террористов обезвредили.
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Один из военных говорит, что колонна V – это кадыровцы.
Ранее украинцев призывали передавать информацию о колонне V. Очевидцы сообщали, что около 100 машин техники прошли через Макаров и двигались в сторону Киева.
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