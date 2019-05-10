Украинцы до смерти избили поляка

Поляк умер после драки с украинцами. Фото: Ngnovoros

В Польше в день Христова Воскресения подрались поляки и группа украинцев.

В результате инцидента 40-летний поляк получил серьезные травмы и скончался через несколько дней. Об этом сообщает Польское радио.

Свидетели рассказали, что украинцы начали оскорблять и вульгарно высказываться в адрес продавца магазина. За женщину вступились поляки, начался конфликт. Во время драки одному из граждан Польши нанесли тяжелое травму головы.

После инцидента украинцы укрылись в доме неподалеку от магазина, впоследствии их задержали правоохранители.

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Пострадавший поляк умер в больнице через четыре дня, смерть наступила из-за тяжелой травмы головы.

Как отмечается, в драке участвовали четверо поляков и четверо украинцев. В то же время представитель окружной прокуратуры утверждает, что украинцы во время драки использовали ножи. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения - три месяца под арестом. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве вечером 9 мая возле ТЦ Gulliver во время драки подростков пострадал прохожий человек. Он хотел заступиться за одного из ребят. Однако его избили и бросили в фонтан.