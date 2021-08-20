Удав потерялся перед зданием университета Шевченко

В Киеве хозяева ищут двухметрового удава, который убежал.

Объявление об этом опубликовала пользовательница Facebook под именем Светлана Сухенко в сообществе "Соседи. Голосеево".

Змея потерялась во время прогулки в зеленой зоне перед экономическим факультетом КНУ им. Тараса Шевченко.

"Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится. Вдруг кто встретит, буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении. В случае возврата удава в целости - денежное вознаграждение", - написала Сухенко.

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На Арабатской Стрелке обнаружили крокодила. Заметили пресмыкающееся в водоеме, где раньше добывали песок. Он ел утку. Позже сообщили, что крокодил погиб. Его останки достали из воды.