Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж

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В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Проводится эвакуация.

Возгорание возникло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00. Ориентировочная площадь пожара - 700 кв. м, пишет "Думская".

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По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Сообщается о как минимум 10-х пострадавших, двух забрали в больницу.

Помещение является памятником архитектуры. К тушению пожара привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

В Киеве на ул. Юрия Гагарина, 9а произошел пожар. Горела 2-этажное здание детского сада №554. В огне погиб мужчина. Работал сторожем.