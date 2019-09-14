Участвовал в тренировке: подробности гибели сотрудника СБУ

Погибший сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков - боец не одесского, а столичного подразделения "Альфы".
Он погиб во время крайне сложной тренировки на воде. Задания были максимально приближены к боевым. Что именно произошло, неизвестно: ведется следствие, сообщает "Думская".
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Отметим, Александр Иваньков является участником войны в Донбассе, отмечен государственными наградами.
Сослуживцы говорят, что он был настоящим профессионалом и патриотом.
Офицер СБУ Александр Иваньков, сотрудник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, более известного как группа "А", или "Альфа". Погиб 11 сентября в Одесской области.
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