Уцелели часы и сейф: показали, что осталось от имения Гонтаревой

В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - npu.gov.ua

В сети показали, как выглядит сгоревшее имение бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой с высоты и внутри.

На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил дом на 300 "квадратов" изнутри. Из уцелевших вещей - металлические часы и сейф. Снаружи стены и крыша также повреждены.

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По словам соседей, охранник успел спасти два авто, которые стояли в гараже. Отогнал их на безопасное расстояние.

Пожар в доме Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом возник около 3 часов 17 сентября. Следователи рассматривают несколько версий - поджог, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.