Убитый АТОвець незадолго до смерти опубликовал в сети видео

Убитый ветеран АТО Виталий Олешко незадолго до трагедии снял видео о ситуации с вывозом мусора в городе. Фото - Обозреватель

Убитый в Бердянске на Запорожье ветеран АТО Виталий Олешко незадолго до трагедии снял видео о ситуации с вывозом мусора в городе. Опубликовал его на странице в Facebook.

В ролике он рассказал о том, что едет со своими знакомыми из городского совета. Там он спрашивал чиновников, когда с улиц города уберут мусор.

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Далее показал одну из свалок в частном секторе.

Автомобиль убийц Олешко найден. "Таврию" темно-вишневого цвета заметили на улице Ямбольський, неподалеку детского сада и дома №8. Это - в нескольких кварталах от места убийства. Автомобиль пуст. Полиция ведет поиски убийц.

Ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" застрелили на глазах у жены и друга сегодня, 31 июля. Убийц было двое, они скрылись.