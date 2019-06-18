Убитого мужчину нашли в заброшенном доме: полиция просит опознать

В селе Маяки Одесской области нашли убитым неизвестного мужчину.

Тело обнаружили на территории заброшенного дома, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Полицейские устанавливают личность погибшего, обстоятельства его смерти и лиц, причастных к данному преступлению", - сказано в сообщении.

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С места происшествия изъята одежда, которая предположительно принадлежит погибшему.

Автор: od.npu.gov.ua В селе Маяки Одесской области нашли убитым неизвестного мужчины. Полиция просит опознать вещи, которые могут принадлежать погибшему

Поэтому полицейские обращаются с просьбой: если кто-то узнал вещи, указанные на фотографии и имеет какую-либо информацию о личности погибшего, сообщить об этом по телефону (04852) 2-57-71 или по спецлинии "102".

Полицейские открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В Киеве недалеко от дома по улице Соломенской, 15 обнаружили труп мужчины. Тело нашли в заброшенномнедострое. По предварительной информации, на вид мужчине около 35 лет.