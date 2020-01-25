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суббота, 25 января 2020 19:20

Убил пенсионера и обокрал ребенка - в столице задержали рецидивиста

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Убил пенсионера и обокрал ребенка - в столице задержали рецидивиста
Мужчину задержали на вокзале. Фото: полиция

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали 45-летнего мужчину.

В Фастове Киевской обл. он ограбил ребенка и убил пенсионера, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской обл.

Задержанный родился в Винницкой обл. Ранее был судим за умышленное убийство.

Он признался, что на днях убил 62-летнего мужчину, у которого в Фастове снимал комнату. Пенсионер начал упрекать, что он не платит за аренду. Рецидивист выследил пожилого мужчину по дороге с работы и несколько раз ударил доской. Тот погиб на месте.

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Несколькими днями ранее злоумышленник в балаклаве, отобрал на улице у школьницы мобильный телефон. Сдал его в ломбард за 600 грн. Сейчас по обоим фактам преступлений продолжается досудебное следствие.

В Хмельницком задержали банду, которая с оружием напала на ювелиров. Трех мужчин правоохранители искали несколько месяцев. Они в апреле 2019 напали возле ресторана "Колизей" на двух ювелиров из Донецкой области, которые везли изделия из драгоценных металлов в авто, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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