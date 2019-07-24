Убил человека? - За $ 10 тыс. залога украинский суд отпустит

Подозреваемый в убийстве мужчины в Славутиче может выйти под залог.

Такую информацию опубликовал глава полиции Киевской области Андрей Небытов на странице в Facebook.

"23 июля суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в умышленном убийстве. Это содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тысяч 150 гривен. После внесения залога будет возможность свободно передвигаться по городу, влиять на свидетелей. А главное - подвергать опасности других граждан", - говорится в сообщении.

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Убийство произошло 21 июля около одного из баров города. Местный житель нанес Юрию Булата удар ножом в горло. Перерезал сонную артерию. В полиции уточнили, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Уголовное дело открыли по статье об умышленном убийстве из хулиганских побуждений.

Наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное.