Убийство женщины в съемной квартире: полицейские обнародовали фото и видео с места преступления

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичные полицейские рассказали подробности убийства 34-летней женщины в съемной квартире на улице Академика Филатова в Печерском районе. А также обнародовали фото и видео с места преступления.

Тело женщины обнаружили владельцы квартиры, когда пришли убирать, обнаружили труп неизвестной женщины и вызвали полицию. Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Владелец квартиры пояснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу. Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве

"Предварительно мы установили, что между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил потерпевшую. Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Раскрыли злоумышленника в аэропорту "Борисполь". 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале перед вылетом", - рассказал Крищенко.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанному готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Убийство произошло в столичной квартире на ул. Филатова, 1/22. Сообщалось, что женщина якобы проститутка. И по адресу ее привел сутенер по заказу клиента-американца, который снимал квартиру. У убитой осталось 5 детей.