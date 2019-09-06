Убийство украинки в Польше: подозреваемого ищет полиция двух стран

В польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовщины. Подозреваемого ищет полиция двух стран. Фото - ТСН

В польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовщины.

К убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Преступники должны знать, что для полицейских уголовной полиции нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", - сказал Аброськин.

Он также поблагодарил польских коллег за помощь в возвращении тела женщины для захоронения на родине.

В начале июля польская полиция помогла задержать подозреваемого в убийстве украинки 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Девушка пропала 24 августа прошлого года. 27-летний Николай Середницкий скрывался от следствия на территории Польши, как только украинские полицейские вышли на его след.