Убийство планировал: мужчина рассказал, за что расправился с 3-летним сыном

Фото: su.npu.gov.ua

50-летний Сергей Белый из Глухова Сумской области планировал убийство сына 3-летнего Алексея Никишина.

Решил, что мальчик не должен жить, поскольку обижал младшего брата. Об этом признался во время допроса.

"Это давно назревало. Еще год назад хотел вывезти и оставить. Но не оставил. Это ему месть за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил. Чуть голову ему не развалил", - говорит Белый.

Имеет ли мужчина психические расстройства - установит экспертиза. Он родом из Западной Украины, в Сумскую область приехал шесть лет назад. Медицинскую карту уничтожил, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Владимир Крупецких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Связал руки и надел на голову пакет: мужчина признался, как убивал 3-летнего сына

"Он говорит, что имеет третью группу инвалидности, что-то с головой. Что именно - не уточняет. Родственники о диагнозе и проблемах знали", - рассказал Крупецких.

Местные шокированы таким известием. Говорят, что Сергей с женой Ниной воспитывали троих детей. Сыновья общие, старшая дочь от предыдущего брака женщины. Мужчина всегда играл с детьми. Алексея водил в садик и забирал, поскольку Нина занята младшим ребенком. Только после трагедия узнали, что у мужчины якобы диагноз олигофрения (умственная отсталость. - Gazeta.ua).

На время следствия Сергей Белый будет находиться под стражей без права на залог. Такое решение сегодня, 17 сентября, принял Глуховский горрайонный суд.

16 сентября, когда нашли тело Алексея, ему должно было исполниться 4 года. Окончательные причины смерти ребенка устанавливают эксперты.

15 сентября Сергей Белый из Глухова Сумской области забрал из детского сада сына 3-летнего Алексея. Но домой они не вернулись. Их объявили в розыск. Утром следующего дня полицейские в городу разыскали отца. Он признался в убийстве. И показал, где тело ребенка. В лесополосе за городом мужчина связал сыну руки и ноги скотчем. На голову надел полиэтиленовый пакет. Предварительно, мальчик задохнулся.