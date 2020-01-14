Убийство Окуевой: суд принял решение в отношении подозреваемого

Киевлянина Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Фото - hromadske.ua

Подозреваемого по делу об убийстве добровольца АТО Амины Окуевой - Игоря Редькина - взяли под стражу без права на залог.

Такое решение вынес Святошинский райсуд Киева 14 января и оно может быть обжаловано в течение 5 дней.

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Защита Редькина заявил о намерении подать апелляцию на решение, ссылаясь на плохое состояние его здоровья.

Редькин пока единственный подозреваемый, который проходит по делу.

Подозреваемого в причастности к убийству Амины Окуевой осенью 2017 года и покушении на ее мужа Адама Осмаева задержали 12 января. Он член преступной группировки и выходец из Дагестана. На оружии нашли его ДНК, по данным следствия. С супругами добровольцев задержанный знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.