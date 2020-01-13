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понедельник, 13 января 2020 14:01

Убийство Окуевой: раскрыли новые подробности о главном подозреваемом

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Убийство Окуевой: раскрыли новые подробности о главном подозреваемом
Амина Окуева погибла 30 октября 2017 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым. Фото - Униан

Вероятный киллер, причастный к убийству участницы АТО Амины Окуевой и покушению на ее мужа Адама Осмаева, член преступной группировки и выходец из Дагестана.

С супругами добровольцев задержанный знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным. Кому было выгодно - устанавливает следствие, сообщил начальник управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Пока продолжаются следственные действия, которые дадут ответ, задержанный участвовал только в передаче оружия, или был непосредственно исполнителем.

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"Задержанный является членом преступной организации, по которой возбуждено уголовное производство и именно за совершение заказных убийств. Эта особа родилась в Дагестане еще в Советском союзе, прибыл в Украину, длительный срок уже гражданин Украины. Конкретного вида его деятельности не определено, однако мы понимаем, что те заказные убийства которые были совершены - их целью было давление на бизнес", - рассказал он о подозреваемом.

Добавил, что задержанный не признает своей причастности ни к убийству Окуевой и покушению на ее мужа. Ни к другим убийствам, в том числе руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного в 2016-м и начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького. Его зарезали в январе прошлого года.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым. В Амину попали шесть пуль. Адам получил ранения. По неофициальной информации задержанный подозреваемый - 56-летний Игорь Редькин, житель столицы.

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