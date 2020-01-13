Убийство Окуевой: есть версии о заказчике

По подозрению в убийстве Амины Окуевой задержали 56-летнего члена преступной группировки. Фото - facebook.com/arsen.avakov.1

Задержанный по подозрению в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона "Киев-2" Амины Окуевой совершил преступление по заказу, считает следствие.

Версии относительно заказчика у полиции есть, но подробностей пока раскрывать не могут, рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

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"Подозреваемый находился в группировке, которую полиция считает причастным к убийствам директора фирмы Caparol Павла Зможного в сентябре 2016 и директора рекламного отдела киевского метрополитена Павла Миленького в январе 2019-го. Именно расследование убийства последнего привело к раскрытию группы. Их задержали в сентябре. Подозреваемые в Святошинском райсуде Киева получили различные меры, с которыми не согласилось следствие. Апелляционный суд оставил всех под стражей без альтернативы. Но при пересмотре мер пресечения уже Шевченковский райсуд столицы отпустил всех из под стражи - от личных обязательств до домашнего ареста", - рассказал Небытов.

Сейчас задержанному готовят подозрение. Его сообщников с банды будут дальше проверять.

Вероятный киллер, причастный к убийству участницы АТО Амины Окуевой и покушения на ее мужа Адама Осмаева, член преступной группировки и выходец из Дагестана. С супругами добровольцев задержан знаком не был. Поэтому есть основания полагать, что убийство было заказным.