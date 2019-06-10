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понедельник, 10 июня 2019 15:38

Убийство Гандзюк: против заказчиков не нашли доказательств

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Убийство Гандзюк: против заказчиков не нашли доказательств
Активисты собрались под стенами ГПУ с требованиями объявить подозрения заказчикам убийства Гандзюк. ФОТО: facebook.com

У Генеральной прокуратуры нет доказательств против вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Речь идет о бывшем главе Херсонской ОГА Андрее Гордееве и его екс-заместителе Евгении Рыщуке.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко активистам, митинговавшим под стенами Генпрокуратуры. Пишет glavcom.

"У нас нет соответствующих доказательств для объявления им подозрения", — заявил Лысенко.

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Утром 10 июня под зданием Генеральной прокуратуры устроили митинг. Активисты требовали объявить подозрения вероятным заказчикам убийства Екатерины Гандзюк — председателю Херсонской ОГА Андрею Гордееву и заместителю председателя Евгению Рищуку. Участники акции ожидали, что к ним выйдет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

glavcom.ua
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Дата
10
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