Убийство Гандзюк: против заказчиков не нашли доказательств

У Генеральной прокуратуры нет доказательств против вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Речь идет о бывшем главе Херсонской ОГА Андрее Гордееве и его екс-заместителе Евгении Рыщуке.
Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко активистам, митинговавшим под стенами Генпрокуратуры. Пишет glavcom.
"У нас нет соответствующих доказательств для объявления им подозрения", — заявил Лысенко.
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Утром 10 июня под зданием Генеральной прокуратуры устроили митинг. Активисты требовали объявить подозрения вероятным заказчикам убийства Екатерины Гандзюк — председателю Херсонской ОГА Андрею Гордееву и заместителю председателя Евгению Рищуку. Участники акции ожидали, что к ним выйдет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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