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четверг, 11 марта 2021 17:32

Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
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На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района
Фото: facebook.com/khersonpolice.official
На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района
На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района
На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района
На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой пропавшую 7-летнюю Марию Борисову. Тело девочки обнаружил односельчанин в своем сарае.

Предварительно, девочку задушили. Тело было завязано в белом полиэтиленовом мешке. Об этом Gazeta.ua рассказал заместитель начальника коммуникации областной полиции Виталий Байдаров.

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"Мужчина вызвал полицию, как только увидел мешок, которого ранее там не было. Внутри было тело девочки", - рассказал Байдаров.

Мария была в той же одежде, в которой исчезла. Территорию села и вокруг него проверили несколько раз. Сарай, где обнаружили тело, также осматривали. Поэтому следователи предполагают, что тело убитого ребенка где-то прятали.

Поиски 7-летней Марии Борисовой продолжались почти 4 суток. Она исчезла вечером 7 марта, когда пошла на остановку общественного транспорта. Кроме полицейских, девочку искали нацгвардейцы, спасатели, местные жители и волонтеры. Проверяли заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптер и тепловизоры. Тело девочки обнаружили в селе, где она жила, сегодня, 11 марта. Оно было спрятано в мешке за старым сараем, ранее проверяли несколько раз. Сегодня хозяин обнаружил мешок.

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Дата
11
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