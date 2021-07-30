Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: показали фото с места преступления

Появились кадры с места убийства 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова на Харьковщине. Тело девочка нашли в заброшенном здании в километре от ее дома.

Фото: khar.gp.gov.ua

Известно, что подозреваемый 13-летний Богдан Федь и Мирослава, были знакомы с детства. Живут в одном доме. В день трагедии люди видели, как они вместе шли в сторону заброшенной пекарни.

Мирослава все время играла с одноклассницей Викторией. Богдан всегда набивался в компанию к девушкам и часто их обижал. В день трагедии одноклассницы тоже играли вместе. Вечером Мирослава снова попросилась гулять, рассказала Gazeta.ua соседка Третьяков Ирина.

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"Мать была уверена, что девочки вместе. А здесь Вика прибежала и спрашивает, пойдет ли Мирося гулять. И сказала, что видела в последний раз ее с Богданом. Таня бросилась искать. Встретила Бодю. Тот сказал, что с Мирославой они давно разошлись. Тогда уже мать полицию вызвала. А под утро якобы нашли трусики и обувь девочки", - говорит женщина.

Богдан закончил 4-й класс местной школы. О семье известно, что рос без отца, а у матери кроме него - еще двое несовершеннолетних детей. Трое старших живут отдельно.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Девочка пошла на прогулку и не вернулась около 18:00 28 июля. На поиски ребенка подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти пять часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в километре от ее дома, где нет человеческих домов, только поле и лесополоса.