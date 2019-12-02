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понедельник, 02 декабря 2019 12:01

Убийство 3-летнего сына депутата: есть первые задержанные

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Убийство 3-летнего сына депутата: есть первые задержанные
3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - facebook.com/ira.b

Деле об обстреле автомобиля Range Rover депутата Вячеслава Соболева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​Киеве есть первые задержанные. Об этом сообщил блогер Назар Приходько.

"По стрельбе на Льва Толстого: задержали двух подозреваемых. Молодые ребята. Сейчас они дают показания", - написал Приходько в Telegram-канале.

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В полиции эту информацию подтвердили, однако, не комментируют.

Все подробности задержания сообщат позже.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.

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02
декабря

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