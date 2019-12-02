Убийство 3-летнего сына депутата: есть первые задержанные

Деле об обстреле автомобиля Range Rover депутата Вячеслава Соболева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве есть первые задержанные. Об этом сообщил блогер Назар Приходько.
"По стрельбе на Льва Толстого: задержали двух подозреваемых. Молодые ребята. Сейчас они дают показания", - написал Приходько в Telegram-канале.
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В полиции эту информацию подтвердили, однако, не комментируют.
Все подробности задержания сообщат позже.
В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.
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