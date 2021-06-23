Труп несовершеннолетнего нашли посреди улицы

В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Фото: npu.gov.ua

В Херсоне возле одной из многоэтажек по ул. Крымской нашли тело 16-летнего студента 22 июня.

Местная жительница позвонила и сказала, что на земле лежит молодой парень, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина рассказала, что наткнулась на тело в микрорайоне ХБК у одной из многоэтажек. Личность потерпевшего установлена. Им является 16-летний студент одного из херсонских колледжей", - сказано в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

В Ровно погиб 18-летний студент-сирота, который выпал с третьего этажа общежития на ул. Соборной. Он перелез с окна своей комнаты на дымовую трубу, зацепившись за металлические поручни, встроенные в него. Однако поручень оторвался, и парень упал на бетонно-асфальтовое покрытие с высоты приблизительно третьего этажа.