На Волыни труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире. Фото - volodymyrmedia.com.ua

Во Владимире-Волынском на Волыни обнаружили тело 58-летнего мужчины, которое пролежало в квартире 1,5 года.

Мужчина проживал один в доме в районе гимназии им. Цинкаловского, нигде не работал, сообщает Волоdимирmedia.

Тревогу забила сестра мужа, которая проживает в Нововолынске, но работает в Италии. Она в последний раз разговаривала с братом 9 января 2018 года. После чего связь с ним оборвалась. Недавно женщина вернулась в Украину и вместе с мужем приехала к брату.

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Достучаться не удалось и они вызвали полицию. Те нашли в квартире труп ее брата, рядом - включенный вентилятор.

Соседи об исчезновении мужчины не сообщали. На трупный запах тоже не жаловались. Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские.

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела в одном из жилых домов обнаружили труп, который пролежал там 2 недели. Тело удалось найти благодаря соседям. Они вызвали полицию, когда услышали неприятный запах в подъезде.