Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире

 
Ексклюзивы
1/5
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 270
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3439
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2628
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2205
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2133
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2898
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1332
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 549
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7209
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7740
Фото
Все фото
4
4
6
4
4
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Чиновников мэрии поймали на взятке
Чиновников мэрии поймали на взятке
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 180
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 522
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2898
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29269
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2277
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
31 мая 2019
Просмотров: 72
Українці і прогрес
Новообраний президент Зеленський хоче переконати суспільство, що він уособлює сили молодості і прогресу. Що його вороги – це консерватизм, ...
пятница, 31 мая 2019 18:10

Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире

  Комментировать
Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире
На Волыни труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире. Фото - volodymyrmedia.com.ua

Во Владимире-Волынском на Волыни обнаружили тело 58-летнего мужчины, которое пролежало в квартире 1,5 года.

Мужчина проживал один в доме в районе гимназии им. Цинкаловского, нигде не работал, сообщает Волоdимирmedia.

Тревогу забила сестра мужа, которая проживает в Нововолынске, но работает в Италии. Она в последний раз разговаривала с братом 9 января 2018 года. После чего связь с ним оборвалась. Недавно женщина вернулась в Украину и вместе с мужем приехала к брату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичной гостинице нашли труп 19-летней ди-джейки

Достучаться не удалось и они вызвали полицию. Те нашли в квартире труп ее брата, рядом - включенный вентилятор.

Соседи об исчезновении мужчины не сообщали. На трупный запах тоже не жаловались. Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские.

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела в одном из жилых домов обнаружили труп, который пролежал там 2 недели. Тело удалось найти благодаря соседям. Они вызвали полицию, когда услышали неприятный запах в подъезде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию

День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках

Самые большие часы мира остановили

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 22068
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 11724
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10886
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10719
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
 2 Просмотров: 9468
Происшествия
Массовое ДТП в Киеве с участием 5 дорогих Mercedes
Массовое ДТП в Киеве с участием 5 дорогих Mercedes Просмотров: 1845
Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката
Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката Просмотров: 279
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
 Просмотров: 594
11-летний ребенок умер при загадочных обстоятельствах
11-летний ребенок умер при загадочных обстоятельствах Просмотров: 4620
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
10
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
5
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Голосов: 1210
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua