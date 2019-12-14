Трубопровод алкоголя: контрабандисты придумали уникальный способ заработка

В селе Кучкрган Одесской области поймали мужчин, которые проложили трубопровод для незаконной выкачки алкоголя из Молдовы.

СБУ совместно с ГПУ трубу нашли в жилом доме. Сейчас решается вопрос о демонтаже трубопровода к линии границы.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

Правоохранители нашли 4 бочки объемом по 250 л с алкоголем. Общий объем алкоголя составлял 1000 литров.

Еще в доме было сто пустых пластиковых бочек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дайверы выловили 900 бутылок 100-летнего алкоголя

По заключению следствия к делу могут быть причастны служебные и должностные лица правоохранительных органов. Незаконные схемы нанесли тяжелые убытки государству.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

В Нацбанке Украины спрогнозировали, что в 2020 году Украина сможет получить 1,5 млрд долл. доходов от транзита российского газа в Европу. Это вдвое меньше, чем Украина имеет сейчас.

"По базовому сценарию в 2020 году транзит снизится до 50 миллиардов кубометров (при текущих тарифов эквивалентно 1,5 миллиарда долларов экспортных поступлений)", - об этом говорится в отчете НБУ.Це может произойти, если "Северный поток-2" достроят не раньше Август 2020-го и он будет работать лишь на 70% своей мощности, а "Турецкий поток" достроят.