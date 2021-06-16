Троих мужчин расстреляли посреди улицы

На Херсонщине посреди улицы расстреляли компанию мужчин. Один погиб. Фото: hk.npu.gov.ua

В городе Алешки на Херсонщине посреди улицы расстреляли компанию мужчин. Им от 30 до 65 лет. Один погиб.

Происшествие случилось в ночь на 16 июня на углу ул. Крылова и Олимпийской, пишет "Новый день".

"Один из мужчин получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двум также попали в ноги, они в больнице. По свидетельству медиков, работавших на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, но об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно", - сказано в сообщении.

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Неизвестный открыл стрельбу по двум отдыхающим, а во время драки смертельно ранил себя. Такие обстоятельства сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Якобы двое мужчин сидели на скамейке, когда к ним подошел третий и дважды выстрелил им в ноги. Когда раненые упали, неизвестный пытался добить их рукояткой обреза, но в какой-то момент невольно выстрелил себе в бедро.

Официальной информации от полиции о происшествии пока нет.

На ул. Глазунова в Киеве произошла стрельба. Конфликт начался между бизнес-партнёрами. В результате госпитализировали двух мужчин. На месте происшествия изъяли гильзы, травматический пистолет и разрешительные документы на него.