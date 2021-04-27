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вторник, 27 апреля 2021 08:50

Трое погибших и пострадавшая: первые подробности и фото автотрощи на трассе
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В смертельном ДТП на Закарпатье погибли три человека
Фото: zk.dsns.gov.ua
В смертельном ДТП на Закарпатье погибли три человека
В смертельном ДТП на Закарпатье погибли три человека
В смертельном ДТП на Закарпатье погибли три человека
В смертельном ДТП на Закарпатье погибли три человека

Три человека погибли, один госпитализирован с политравмами в результате аварии между селами Залужье и Зубовка на Закарпатье 26 апреля.

Там около 19:10 столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Skoda Octavia, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Вследствие автотрощи двое мужчин 21 и 36 лет и 33-летняя женщина - погибли. Еще одна женщина с политравмами госпитализирована в реанимационное отделение Мукачевской ЦРБ", - рассказали спасатели.

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Погибших с искореженного авто деблокировали с помощью специнструмента.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Вблизи с. Скаржинцы в Хмельницкой столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi. Последний от удара загорелся. В горящем авто погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Водителя легковушки с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Водитель микроавтобуса и пассажир от госпитализации отказались.

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Дата
27
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