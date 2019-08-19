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понедельник, 19 августа 2019 12:41

Трагедия в "Токио Стар": среди погибших – иностранка и ребенок

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Трагедия в &quot;Токио Стар&quot;: среди погибших – иностранка и ребенок
Пожар в "Токио Стар" возник ночью 17 августа. В помещении находилось около 200 человек. Погибло - 9. Фото - facebook.com/vania.pidgayniy

Тела шестерых погибших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" удалось идентифицировать.

Среди них - 5 украинцев, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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По его словам, среди погибших 2 жителя Одесской области, 2 киевлян и житель Днепра. Также погибла гражданка Австралии.

Всего пожар унес 9 жизней, в том числе 1 ребенка. Тела трех обгорели настолько, что для их идентификации потребуется экспертиза ДНК.

Пожар в "Токио Стар" возник ночью 17 августа. В помещении находилось около 200 человек. Огонь пылал на площади 1000 кв. Ликвидировать его удалось только через 3 часа. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, а с другого, где был очаг возгорания, - 72. Погибло 9-ро постояльцев, еще 10 пострадали.

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Дата
19
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