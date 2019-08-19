Трагедия в "Токио Стар": первые фото и похороны погибших

В понедельник, 19 августа, в Балте Одесской области похоронили 18-летнюю Ольгу Романюк и 17-летнего Николая Кравченко.

Они погибли во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщили в пресс-службе Балтского городского совета.

Автор: facebook.com/groups Во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» погибли 18-летняя Ольга Романюк и 17-летний Николай Кравченко с Балты

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"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" погибли двое балтян - Ольга Романюк и Николай Кравченко. Молодые люди, наполненные любовью к жизни, любовью и планами на будущее. Выражаем искренние соболезнование семьям, которые потеряли детей, и разделяем боль утраты", - говорится в сообщении.

В городе и районе, как и по всей Одесской области, объявлен траур по погибшим.

Пожар в "Токио Стар" возник ночью 17 августа. В помещении находилось около 200 человек. Огонь пылал на площади 1000 кв. Ликвидировать его удалось только с 3 часа. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, а с другого, где был очаг возгорания, - 72. Погибло 9-ть постояльцев, еще 10 пострадали.