Трагедия в общежитии: из окна выпала 18-летняя студентка

В Кропивницком полицейские устанавливают обстоятельства гибели 18-летней студентки. Фото: npu.gov.ua

В Крoпивницкoм из окна восьмого этажа студенческого общежития Центральноукраинского педагогического университета выпала студентка. Ей было 18 лет.

Трагедия произошла ночью 17 мая. Студентка умерла в результате полученных травм. Об этом сообщает Dozor.

В полицию информацию подтвердили.

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"Произошло событие сегодня около 01:00. Девушка получила телесные повреждения в результате падения с 8 этажа. Она умерла в "скорой", — сообщила начальник отдела коммуникации Виталина Бевзенко.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

В городе Черноморск Одесской области из окна седьмого этажа выпала студентка 19-летняя Анастасия Швец. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию местной больницы. Через несколько дней она умерла.