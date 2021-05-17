Трагедия в общежитии: из окна выпала 18-летняя студентка

В Крoпивницкoм из окна восьмого этажа студенческого общежития Центральноукраинского педагогического университета выпала студентка. Ей было 18 лет.
Трагедия произошла ночью 17 мая. Студентка умерла в результате полученных травм. Об этом сообщает Dozor.
В полицию информацию подтвердили.
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"Произошло событие сегодня около 01:00. Девушка получила телесные повреждения в результате падения с 8 этажа. Она умерла в "скорой", — сообщила начальник отдела коммуникации Виталина Бевзенко.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
В городе Черноморск Одесской области из окна седьмого этажа выпала студентка 19-летняя Анастасия Швец. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию местной больницы. Через несколько дней она умерла.
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