Трагедия на Житомирщине: новые подробности с места масштабной аварии

Фото: Житомир.Инфо

Среди погибших в масштабной аварии возле села Глубочицы в Житомирской области - двое детей. Еще 10 человек попали в больницу. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Игорь Гундич.

21 июля объявили траур в Житомирской и Ровенской областях.

"На трассе Киев-Чоп, возле Житомира, разбилась маршрутка, которая вероятно направлялась из Киева в Ровно. Роковое столкновение с грузовиком. Номерной знак маршрутки с ровенской регистрацией. Сегодня готовлю распоряжение об объявлении в Ровенской области траура", - сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Алексей Муляренко .

На опубликованных полицией фотографиях видно, что переднюю часть маршрутки полностью смяло в результате сильного столкновения. Проезжающие мимо машины сняли момент, когда людей забирали на машинах скорой помощи.

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За жизни пострадавших в аварии борются врачи.

"В результате аварии погибли водитель маршрутного автобуса и 9 пассажиров, среди которых один ребенок. Еще десять человек получили тяжелые травмы - все госпитализированы в больницу Житомира. Нашим спасателям удалось извлечь из искаженной маршрутки мальчика, ориентировочно десяти лет - врачи сейчас борются за его жизнь", - сообщила Оксана Ковальчук, начальник сектора Службы спасения в Житомирской области.

Все еще продолжаются спасательные работы. Вообще в маршрутном автобусе находилось 20 человек - 19 пассажиров и один водитель.

По информации полиции, тяжело ранены девочка 11 лет и мальчик 13 лет.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром столкнулись большая фура с автобусом - погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127 километре автодороги Киев - Чоп. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса сообщением Киев - Ровно, двигаясь по направлению к Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Она стояла на обочине, по данным ДСНС.