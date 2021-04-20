Толкли о землю головой: у истории со зверским избиением школьницы есть продолжение

Оказалось, что 13-летнюю девушку в этом день избили сразу две старшие соперницы, тогда как ранее сообщалось об избиении одной Фото: pixabay.com

В Запорожье конфликт между двумя школьницами, который закончился избиением младшей, имеет еще один инцидент.

Оказалось, что 13-летнюю девушку в этот день избили сразу две старшие соперницы, хотя ранее сообщалось об избиении одной, сообщили в телеграмм-канале its_zp.

"В избиении школьницы на Левом участвовала еще одна девушка", - подписали видео его авторы.

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На видео видно, как старшая девушка повалила младшую на землю и начала избивать. Она села верхом и толкла свою соперницу лицом об землю, давала пощечины и била по голове. В это время вокруг собрались зеваки-сверстники, которые стояли и не вмешивались. И каждый второй снимал все происходящее на телефон.

После этого младшую девушку избила еще одна 15-летняя соперница. Видео этого избиения попало в сеть. Его увидели правоохранители во время мониторинга соцсетей. Информацию о событии внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Впрочем, третья участница конфликта тогда не фигурировала.

Ранее сообщалось, что в Запорожье девушки 15 и 13 лет выясняли отношения из-за парня. Конфликт закончился дракой, которую снимали на видео свидетели. Соответствующий ролик выложили в сеть. На кадрах видно, как одна из девушек дала другой пощечину, повалила на землю и принялась избивать. В драку никто из очевидцев, среди которых были и парни, не вмешался.