"Теперь у тебя есть два норковых манто" - обнародовали разговор оккупанта-мародера с женой

Российский оккупант по телефону рассказал жене, как занимается мародерством в Украине. Фото: pixabay.com

Оккупационные войска России в Украине успевают грабить дома и магазины. Отдельные – хвастаются этим своим родным.

Запись разговора российского солдата-мародера с супругой обнародовал блогер Сергей Стерненко в Telegram.

Мужчина довольно рассказал ей, как занимался мародерством в Киеве. Оккупант утверждает, что ограбил дома в коттеджном поселке Верховной Рады. Жена с интересом слушала и расспрашивала.

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"Теперь у тебя есть два норковых манто, у Даши – полушубок с песцом. У тебя размер S, M? Подойдет? А еще у меня есть станок, о котором я мечтал, и две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая по 100 тыс. Сварщик новый в коробке там, мясорубка на дачу новая", – хвастается оккупант.

Он также проговорился о потерях русской армии. Жена рассказала, что женщины в России "все на нервах, у кого молоко пропало, у кого выкидыш случился".

Рассказ россиянина жене о "достижениях" в Украине

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.