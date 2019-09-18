Таксист умер во время интима (18+)

Фото: dp.informator.ua

18 сентября в Днепре в машине такси напротив заброшенного кинотеатра "Салют" прохожие нашли тело мужчины. По неподтвержденным данным, он умер после полового акта.

Труп обнаружили около 3:00. Телесных повреждений на теле умершего не обнаружили. На вид ему 50 лет, личность устанавливают, пишет Информатор.

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Существует неподтвержденная информация о том, что мужчина воспользовался услугами проститутки и во время интима ему стало плохо. Об этом также свидетельствует ненадлежащий внешний вид таксиста - его штаны были приспущены.

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время свидания умерла 17-летняя девушка. Ей стало плохо через несколько часов после интима.