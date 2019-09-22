Таксист сбил двух курьеров Glovo

В результате аварии пострадали водитель и пассажир скутера. Фото: Информатор

В Киеве водитель автомобиля такси протаранил скутер курьерской доставки Glovo.

Авария произошла в воскресенье, 22 сентября. Пилота и пассажира мопеда забрали в больницу с различными травмами. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, скутер ехал в сторону станции метро "Лыбидская" по полосе общественного транспорта, а Skoda поворачивала в парковочный карман. Водитель легковушки не заметил двухколесный транспорт и допустил столкновение. От удара мопед, вместе с пилотом и пассажиром, отлетел в сторону. Один из них разбил голову, а у второго медики констатировали перелом ноги.

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Оба пострадавших оказались гражданами Алжира, которые работают курьерами в Glovo.

В Киеве патрульные полицейские на автомобиле Skoda устроили тройную ДТП. Авария произошла из-за невнимательности водителя-полицейского.