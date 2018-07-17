Свидетель рассказал о киллерах, которые убили мужчину на парковке

В Ровно нашелся свидетель, который видел, как на парковке возле собственного авто убили 42-летнего мужчину. Фото - Vse.rv.ua

В Ровно нашелся свидетель, который видел, как на парковке возле собственного авто убили 42-летнего мужчину. По его информации, киллер подскочил к своей жертве и несколько раз выстрелил ей в грудь. Убийцу попытался догнать прохожий, но тот запрыгнул в машину, по некоторым данным, это был Opel зеленого цвета. За рулем сидел его сообщник. Они исчезли в неизвестном направлении.

Раненый скончался на месте. Его тело нашли между двумя автомобилями, пишет издание fakty.ua.

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По информации полиции, погибший был частным предпринимателем. Однако издание проверило, что на Валентина Викторовича Загороднюка не было зарегистрировано ни одного бизнеса не только в Ровенской области, но и по всей Украине. Известно, что он жил только в 2 км от места убийства.

Сегодня, 17 июля, около 13:00 в Киеве застрелили мужчину. Им оказался 42-летний частный предприниматель. По данным местного издания, убитый - Владимир Загороднюк.