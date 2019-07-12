Суд вынес решение касательно водителя, убившего в ДТП двух детей

Богдана Процива из Ивано-Франковской области взяли на 2 месяца под стражу без права на залог. Его обвиняют в аварии, в которой погибли двое маленьких детей. Фото - Галицкий корреспондент

Сегодня, 12 июля, в Ивано-Франковском городском суде избрали меру пресечения 35-летнему Богдану Проциву. Его считают виновником смертельной аварии в Долинском районе, во время которой погибли 3 и 5-летний братья.

2 месяца под стражей без права на залог - такое решение вынесла судья Галина Домбровская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На носилках вперед ногами: виновника смертельной аварии привезли в суд (ФОТО)

Адвокат подозреваемого просил избрать более мягкую меру пресечения с возможностью внесения залога. Поскольку его подзащитный тоже травмировался, не может ходить. А из-за стресса и не разговаривает. Значит, не будет скрываться от следствия и давить на свидетелей. Однако прокурор Сергей Боровик заявил, что обвиняемый симулировал внезапную болезнь.

Таким образом, Богдан Процив будет находиться в СИЗО до 8 сентября.

Авария произошла вечером 10 июля. Ford Focus и Kia Sportage сошлись в лобовом столкновении в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области. Погибли братья 5 и 3 лет. Их 33-летняя мать в тяжелом состоянии. 35-летнего водителя Kia Sportage задержали. Он депутат Подберезкого сельского совета. Близкий родственник местных бизнесменов, владельцев фирмы "Братья КИП".