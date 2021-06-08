Студент-сирота сорвался с третьего этажа общежития

В Ровно погиб 18-летний студент-сирота, сорвавшись с третьего этажа общежития. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно погиб 18-летний студент-сирота, который выпал с третьего этажа общежития на ул. Соборной.

Трагедия произошла 8 июня около 1:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"18-летний житель общежития перелез с окна своей комнаты на дымовую трубу, зацепившись за металлические поручни, встроенные в него. Однако поручень оторвался, и парень упал на бетонно-асфальтное покрытие с высоты приблизительно третьего этажа. От полученных травм студент погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти. Следователи открыли уголовное производство.

Известно, что погибший приезжий. И, по предварительной информации, родителей у него нет.

В результате падения со стены полуразрушенного здания в Лисичанске Луганской области погибла 13-летняя девочка. Она вместе с 16-летним товарищем гуляли там. Поднявшись на второй-тертий этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.