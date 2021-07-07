Стрелял по людям из ружья - спецназовцы пытаются поймать вооруженного киевлянина

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Столичная полиция начала спецоперацию, чтобы задержать мужчину, который сегодня подстрелил из охотничьего ружья полицейского и гражданского.

ЧП произошло на Голосеевском проспектов, 58. Патрульные выехали на вызов по конфликту в квартире. Ее владелец начал стрельбу. Затем закрылся в квартире, сообщают в Нацполиции Украины.

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"Правоохранителю попали в руку, а еще одному человеку в лицо. Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы. Задействовали спецназовцов", - сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

О стрельбе на Голосеевском проспекте стало известно сегодня около 11:00. Предварительно сообщили, что огнестрельное ранение получили двое полицейских. А сам злоумышленник застрелился.

На место происшествия прибыли семь нарядов полиции. Все огородили. Пострадавших госпитализировали.