Стрельба возле СИЗО: есть жертвы

В Кропивницкому у СИЗО №6 произошла стрельба. Сообщают об убитом и раненом. Фото - Ракурс

22 августа в Кропивницком на ул. Куропятникова произошла смертельная перестрелка.

Около 11.40 возле СИЗО №6, где принимают передачи для заключенных, неизвестный на автомобиле ВАЗ 2109 красного цвета стрелял из автоматического оружия, сообщает медиапортал DOZOR со ссылкой на источники в полиции.

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По предварительной информации, один человек убит. Еще один получил ранения.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

На Голосеевской площади в Киеве произошла перестрелка. Ее устроили две группы неизвестных. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадало трое мужчин, они госпитализированы.