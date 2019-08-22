Стрельба возле СИЗО: есть жертвы

22 августа в Кропивницком на ул. Куропятникова произошла смертельная перестрелка.
Около 11.40 возле СИЗО №6, где принимают передачи для заключенных, неизвестный на автомобиле ВАЗ 2109 красного цвета стрелял из автоматического оружия, сообщает медиапортал DOZOR со ссылкой на источники в полиции.
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По предварительной информации, один человек убит. Еще один получил ранения.
Официальных комментариев от полиции пока нет.
На Голосеевской площади в Киеве произошла перестрелка. Ее устроили две группы неизвестных. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадало трое мужчин, они госпитализированы.
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