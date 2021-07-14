Стрельба в Одессе: КОРД задержал чеченцев на свадьбе

КОРД наведался на свадьбу гости которого недавно открыли огонь из автоматического оружия среди Одессы. Фото: Скриншот с видео

Бойцы спецподразделения КОРД наведался на свадьбу гости которого недавно открыли огонь из автоматического оружия среди Одессы.

Видео распространили в социальных сетях.

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"На это можно смотреть вечно. Как только "Корд" наведался на свадьбу гости которого недавно открыли огонь из автоматического оружия среди Одессы.

Редко пишу спасибо полиции, сегодня такой случай", - говорится в сообщении.

На одной из улиц Одессы неизвестные мужчины устроили стрельбу и перекрыли движение. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на дороге дрифт. Национальная полиция региона открыла производство по статье 296 часть 4 (хулиганство). Устанавливаются предпосылки инцидента.