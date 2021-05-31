Стрельба в Киеве: двое мужчин попали в больницу

На улице Глазунова в Киеве произошла стрельба.

Конфликт начался между бизнес-партнерами. В результате госпитализировали двух мужчин, сообщает Национальная полиция в Facebook.

Предварительно установили, что между киевлянином 1972 года рождения и иностранцем 1978 года рождения возник конфликт. Ссора переросла в драку. За иностранца вступились двое его знакомых. Киевлянин получил оружие и начал стрелять. После этого иностранец со знакомыми сели в машину и поехали неизвестно куда.

Меньше чем за час их автомобиль остановили в Подольском районе. В нем обнаружили мужчину с ранением головы. Им оказался 37-летний уроженец Херсона, которого разыскивают за убийство. Сейчас он находится в больнице под охраной сотрудников полиции.

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На месте происшествия изъяли гильзы, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями.





В Броварах Киевской области 69-летний мужчина подстрелил 39-летнего племянника, который является сотрудником патрульной полиции. Стрельба между родственниками возникла в результате конфликта, вероятно, имущественного характера.