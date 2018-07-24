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вторник, 24 июля 2018 08:25

Страшное ДТП под Житомиром: экспертиза обнаружила неисправность тормозов маршрутки

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Страшное ДТП под Житомиром: экспертиза обнаружила неисправность тормозов маршрутки
В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 10 человек. Фото: novynarnia.com

Экспертиза установила неисправность тормозной системы маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП на Житомирщине.

Об этом заявил прокурор Сергей Глазунов на заседании суда, который избирал меру пресечения владельцу автобуса Петру Луцику, передает "Громадське радіо".

"Установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил Глазунов.

Владелец автобуса с выводами экспертизы не согласен. В ДТП он обвинил водителя, которому одолжил маршрутку.

"Тормозная система вмешательстве не имеет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда), не перепаяны. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он заснул, может какие-то еще обстоятельства . Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его", - заявил Луцик в суде.

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23 июля суд отправил Петра Луцика под домашний арест сроком на два месяца. Он - владелец маршрутки, которая 20 июля в Житомирской области вблизи села Глыбочица столкнулись с грузовиком. В ДТП погибли 10 человек, двое из которых - дети. Водитель маршрутки погиб.

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