Страшное ДТП: на пешеходном переходе погибла женщина и 6-летний ребенок

В Черкассах в результате ДТП на пешеходном переходе погибла женщина и 6-летний ребенок.

Авария с участием двух авто произошло на пересечении улиц Чорновила и Чайковского, сообщает пресс-служба местной полиции.

Виновником аварии стал водитель БМВ, который протаранил другую авто - Фиат. В результате этого Фиат отбросило и он сбил маму с ребенком, они погибли.

Водитель БМВ с места ДТП скрылся, бросив машину. На месте работают правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецке перевернулся автобус, много пострадавших

В Киеве на Дорогожичах произошло ДТП на перекрестке столкнулись Nissan и Renault. В результате удара машину "отбросило" на пешеходов, есть погибший.