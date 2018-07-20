Страшная авария на трассе Киев-Одесса: 5 погибших, много раненых

Фото: npu.gov.ua

На трассе Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый автобус врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек, еще 12 получили травмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.

"В 5:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на Киев-Одесса. Маршрутка с белорусской регистрацией с маршрутом "Одесса-Гомель" въехала в грузовик, который стоял на правой стороне дороги из-за неисправности. Пятеро погибших человек, 12 госпитализированы с травмами разной степени тяжести", - сообщила Бережная.

По информации спасателей, прибывших на помощь, авария произошла вблизи пгт Кривое Озеро.

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По данным МВД, в 2018 году в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. Это на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими.