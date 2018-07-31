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вторник, 31 июля 2018 11:17

Шторм накрыл палатку туристов с ребенком

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Шторм накрыл палатку туристов с ребенком
Шторм обрушился палатку туристов-дикарей из Харькова. Фото с открытых сетей

В курортном городке Бердянск Запорожской области на берегу Азовского моря шторм накрыл палатку туристов-"дикарей" из Харькова, которые отдыхали вместе с ребенком. Чрезвычайное происшествие произошло ночью, 31 июля.

"В результате шторма и сильного ветра палатку, установленный на берегу моря, заливало водой, возникла угроза жизни 10-летнего мальчика и его родителей", - передает издание Сегодня со ссылкой на областное управление ДСНС.

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Спасатели эвакуировали 48-летнюю женщину с сыном, предоставили им убежище на территории пожарной части. Отец от помощи отказался и остался с вещами.

Ранее с побережья Азовского моря были эвакуированы десятки туристов: из-за погодных условий отдыхающие базы "Автотурист" и Обтичной косы оказались заблокированными.

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