Шторм накрыл палатку туристов с ребенком

Шторм обрушился палатку туристов-дикарей из Харькова. Фото с открытых сетей

В курортном городке Бердянск Запорожской области на берегу Азовского моря шторм накрыл палатку туристов-"дикарей" из Харькова, которые отдыхали вместе с ребенком. Чрезвычайное происшествие произошло ночью, 31 июля.

"В результате шторма и сильного ветра палатку, установленный на берегу моря, заливало водой, возникла угроза жизни 10-летнего мальчика и его родителей", - передает издание Сегодня со ссылкой на областное управление ДСНС.

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Спасатели эвакуировали 48-летнюю женщину с сыном, предоставили им убежище на территории пожарной части. Отец от помощи отказался и остался с вещами.

Ранее с побережья Азовского моря были эвакуированы десятки туристов: из-за погодных условий отдыхающие базы "Автотурист" и Обтичной косы оказались заблокированными.