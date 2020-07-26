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воскресенье, 26 июля 2020 20:19

Столкнулись два автомобиля - водитель в тяжелом состоянии
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На Харьковщине произошла авария
Фото: Национальная полиция
На Харьковщине произошла авария
На Харьковщине произошла авария
На Харьковщине произошла авария
На Харьковщине произошла авария

26 июля, на трассе "Мерефа-Павлоград" вблизи Первомайского в Харьковской обл. произошла авария, в результате которой пострадал один из водителей.

Volkswagen Passat и Volkswagen LT столкнулись примерно в 01.00, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Установлено, что в результате столкновения автомобиль Volkswagen Passat слетел в кювет. Спасатели достали из заблокированной машины 37-летнего водителя, который находился в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Его забрали в больницу Харькова.

Продолжается досудебное расследование продолжается. Виновнику аварии грозит до 3 лет тюремного заключения.

В Харькове на пешеходном переходе погибла пенсионерка. Авария произошла 26 июля около 5.00 на проспекте Гагарина.

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Дата
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