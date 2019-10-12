Столичный полицейский устроил смертельную аварию в Винницкой области

В Винницкой области пьяный полицейский стал виновником ДТП, в результате которого 1 человек погиб, еще 2 получили травмы.

Он за рулем Skoda Octavia вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi 80, сообщили в Государственном бюро расследований.

Автор: dbr.gov.ua В Винницкой области пьяный столичный полицейский за рулем Skoda Octavia протаранил Audi 80. Есть погибший и двое раненых

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"По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался", - сказано в сообщении.

Автор: dbr.gov.ua Предварительно, полицейский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Известно, что виновник - полицейский-водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве. Ему уже сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. За это могут посадить на 8 лет.

В Броварах Киевской области пьяный полицейский влетел в остановку, на котором стояли супруги и еще один мужчина. От удара женщина погибла на месте. Ее муж с травмами в больнице. Супруги шли на день рождения к куме, когда на них налетело авто.