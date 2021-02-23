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вторник, 23 февраля 2021 11:17

Стерненку зачитывают приговор. Что происходит в суде и возле него
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В Приморском районном суде Одессы объявляют приговор активисту Сергею Стеренку, который обвиняется в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича
Фото: facebook.com/MasiNayyem
В Приморском районном суде Одессы объявляют приговор активисту Сергею Стеренку, который обвиняется в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича
В Приморском районном суде Одессы объявляют приговор активисту Сергею Стеренку, который обвиняется в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича
В Приморском районном суде Одессы объявляют приговор активисту Сергею Стеренку, который обвиняется в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича
В Приморском районном суде Одессы объявляют приговор активисту Сергею Стеренку, который обвиняется в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича

В Приморском районном суде оглашают приговор активисту Сергею Стеренку, который обвиняется в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. Прокуратура просит для активиста 8 лет тюрьмы. Его пришло поддержать большое количество людей

Сейчас судья зачитывает приговор. Цитирует свидетеля, которого в суде не допрашивали, говорит адвокат Маси Найем.

"Суд может обосновывать свои выводы лишь на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания. Суд не вправе обосновывать судебные решения показаниями, предоставленными следователю, прокурору или ссылаться на них", - говорит адвокат.

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Под судом собрались журналисты и сторонники Стерненка. Он в соцсетях попросил поддержать его и приехать на заседание. Активист пообещал оплатить билеты в обе стороны и заправить авто.

В зал пустили не больше 20 журналистов. Объяснили, что действуют ограничения из коронавирус.

В 2015 году к Сергею Стерненку домой пришла милиция. Провели обыск. Во время обыска он добровольно выдал им пневматический пистолет, коллекционный нож и стартовый пистолет. Основанием для обыска стало заявление против него от Сергея Щербича - члена партии одесского мэра "Доверяй Делам", в то время он был депутатом Коминтерновского районного совета. После обыска Сергея Стерненка задержали. Вручили подозрение в похищении Щербича с целью завладения его денежными средствами в сумме 300 грн. А также в приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

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