Старинную картину похитили из музея во время карантина

Копию картины "Спаситель мира" похитили из музея в Неаполе. Фото: ВВС

Картину XVI века обнаружили в одной из квартир итальянского Неаполя.

Владелец помещения задержан по подозрению в хранении краденого, сообщает ВВС.

Речь идет о копии картины "Спаситель мира". Ее написал один из учеников Леонардо да Винчи. Оригинал, вероятно, принадлежит перу самого да Винчи.

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Картина является частью коллекции музея, действующего при церкви Сан-Доменико-Маджоре. Работники учреждения не знали, что картина была похищена. Комната, где она хранилась, была закрыта в течение трех месяцев из-за пандемии. Поэтому когда именно было похищено произведение искусства, неизвестно, но в музее утверждают, что в прошлом году в январе полотно было в наличии.

Никаких следов незаконного проникновения в музее не обнаружили.

"Вероятно, что это была кража по заказу организации, занимающейся международной торговлей произведениями искусства", - отметили в полиции.

Оригинал картины "Спаситель мира" в 2017 году стало самым дорогим из когда-либо проданных полотен - на аукционе в Нью-Йорке. Произведение купили за 450 млн долларов.