Стало известно о ситуации в Скадовске после вторжения оккупантов

Городские власти Скадовска продолжают работать. Фото - Facebook

В Скадовске Херсонской области после разгрома оккупантов продолжает работать городской совет. После ограбления работники составляют списки техники. Дефицита продуктов для населения сейчас не наблюдается.

Об этом сообщили Суспільне.

О ситуации, которая сложилась после разгрома городского совета, сообщил Скадовский городской голова Александр Яковлев. По его словам, из-за разгрома - местный совет не могу работать в полную силу.

"Вчера мы уже зашли туда, поубирались, составили перечень того, что у нас забрали. Функционировать по полной не можем, потому что некоторые рабочие места не работают, а люди боятся выходить на работу", - говорит городской голова Скадовска.

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Мэр Скадовска сообщил. что кафиры разместились на окраинах города в воинской части. Проблем с продуктами питания у семенного населения сейчас нет.

"С продуктами в городе более или менее стабильно. АТБ работает, продукты привозят. Кто имеет возможность покупать, кто не имеет - через службу соцзащиты их получает", - говорит Скадовский городской голова Александр Яковлев.

9 марта оккупационные войска России заехали в Скадовск на Херсонщине и курсировали по всему городу. Захватчики ворвались в прокуратуру, полицию и администрацию, сообщили в Тelegram "Украина 24". "В частности, в полиции получили форму полицейских и уехали на выезд из города", - говорится в сообщении. Очевидцы сняли колонну вражеской техники, входящей в город. Неизвестные военные зашли в городской совет и забрали все компьютеры, устроили разгром. Травмированных нет. По словам мэра Александра Яковлева, военные сказали, чтобы не проводили политические акции.