Спецназ штурмовал дом экс-президента Кыргызстана

Дом экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева брали штурмом. Фото: 24.kg

В Кыргызстане спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Спецназу удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме были слышны звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых. Об этом сообщает Kloop.

Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили спецназ.

"Сторонники Атамбаева захватили его резиденцию. Спецназовцы сдались, их вывели на улицу - неизвестно, что будет с ними дальше. Был освобожден и сам екс-президент Кыргызстана, которого силовики перед этим арестовали, взяв штурмом его дом", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что к резиденции Атамбаева приближаются дополнительные силы спецназа.

О раненых и их состоянии пока ничего неизвестно.

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